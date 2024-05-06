3.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال يناير الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال يناير 2024 بنسبة 86.5% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير2024 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 3.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال يناير 2023 بمعدل نمو 86.5%.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وأشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.

مستهدفات الهيئة:

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.