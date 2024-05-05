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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

حمادة هلال
حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال، بعض كواليس مسلسل “المداح الجزء الرابع”، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أنه من أهم الاعمال الفنية في مشواره الفني.

وأضاف حمادة هلال، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “‘م بي سي مصر”، مساء اليوم الأحد، لم يكن في الحسبان عمل أجزاء جديدة للمسلسل بعد الجزء الأول، متابعا أن الأحداث التي شهدتها أحداث المسلسل، كانت سببا قويا في تنفيذ أجزاء أخرى من مسلسل المداح.

وأكد الفنان حمادة هلال، “أنا مش بخاف، وكنت بصور المسلسل دون أي أزمة، وكنا بنصور في أماكن مختلفة، والأمر كان عادي بالنسبالي”.

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