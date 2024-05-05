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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال وأبطال المداح يكشفون الأسرار والكواليس في الحكاية

المداح
المداح

يحل اليوم فى تمام العاشرة مساء، صناع وأبطال مسلسل "المداح 4" ضيوفا ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.

ومن المقرر أن يكشفون أبطال المسلسل كواليس وأحداث الجزء الرابع، كما يتحدوث أيضا عن تفاصيل تقديم جزء خامس من المداح.

وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن وجود كلًا من الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة هبة مجدي، والطفل يوسف حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج.

وكان الفنان حمادة هلال قال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، معقبا:"والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

ابطال مسلسل المداح أحمد سمير فرج أحداث مسلسل المداح الإعلامي عمرو أديب الفنان حمادة هلال الفنانة هبة مجدي المداح 4 حمادة هلال حمزة العيلي هبه مجدى دنيا عبد العزيز

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