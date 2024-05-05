أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

يتميز هاتف Oppo A58 بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة، وبطارية ضخمة 5000 مللي أمبير، إلى جانب سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A58

وجاء بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة، وجودة +FHD، ودقة 2،400 × 1،080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للبصمة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC يستطيع الشحن بـ 50٪ في حوالي 30 دقيقة.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مقترنا بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

سعر هاتف أوبو Oppo A58

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A58 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و685 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .