أخبار الفن| إصابة محمد عبده بالسرطان .. إقبال ضعيف على حفل تامر عاشور .. بهاء سلطان في الكويت

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد عبده وكريم فهمي، وغيرها من الأخبار، التى ننشر ملخصا لها فى العناوين التالية:
أول تعليق من محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان
أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان.
إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس
يخضع المطرب السعودي الشهير محمد عبده، للعلاج فى باريس بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.
الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة
أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي عن استقباله لمولودة جديدة، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».
بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا
نشر الفنان كريم فهمي صورة له برفقه زوجته دانيا ، وذلك بعد تصريحاته الاخيرة بانه خانها من قبل .
إقبال ضعيف على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت.. خاص.. صور
شهد حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان ، أمس في الكويت حضورا جماهيريا ضعيفا .