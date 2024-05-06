أخبار الفن| إصابة محمد عبده بالسرطان .. إقبال ضعيف على حفل تامر عاشور .. بهاء سلطان في الكويت

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد عبده وكريم فهمي، وغيرها من الأخبار، التى ننشر ملخصا لها فى العناوين التالية:

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان.

يخضع المطرب السعودي الشهير محمد عبده، للعلاج فى باريس بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.

أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي عن استقباله لمولودة جديدة، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

نشر الفنان كريم فهمي صورة له برفقه زوجته دانيا ، وذلك بعد تصريحاته الاخيرة بانه خانها من قبل .

شهد حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان ، أمس في الكويت حضورا جماهيريا ضعيفا .