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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

كريم وزوجته
كريم وزوجته

نشر الفنان كريم فهمي صورة له برفقه زوجته دانيا ، وذلك بعد تصريحاته الاخيرة بانه خانها من قبل .

 

وقال كريم فهمي في تصريحات تلفزيونية :" خنت زوجتي من قبل، ولكن لم تكن خيانة كبيرة، وكنت بتكلم مع واحدة حلوة في الشات، وطلعت دانيا في الآخر، وكانت فاكرة إني بهزر، لكن لما عرفت إني بتكلم بجد قفشتني قفشة وحشة

كريم فهمي: عمري ما فكرت في الإلحاد ومش هعمل نفسي متدين 

 

 

قال الفنان كريم فهمي، أنه عاش تجربة المساكنة قبل أن يتزوج من زوجته ولا يحب أن يرتدى ثوب الفضيلة.

 

 

 

وتابع كريم فهمي خلال حواره مع الإعلامي علي ياسين مقدم برنامج "كتاب الشهرة"، عبر فضائية الجديد:" آه طبعا أكيد، أكره المجاهرة بالمعصية، ومش هعمل نفسي متدين، ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم اقولها على الهوا، و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي".

 

 

وتحدث كريم فهمي عن إتباعه لشيخ الأزهر، قائلا: "لا أتبعه في كل شيء، لا أوافقه ولا أعارضه، أنا اقرأ كثيرا في كل الفروع، وخصوصا في الدين، بس مقدرش اتناقش معك".

 

 

وأضاف: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كدة، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف أن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى به، لكن أنا أستعجله.

كريم فهمي

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