عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان

محمد عبده
محمد عبده

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان. 

 

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله، بفضل الله أنا كويس، وأنا في مرحلة التعافي بحول الله، وكان واجب عليا أحضر جنازة الأمير بدر، لكن أرسلت ابني بدر يعزي  لأني ما قدرت أسافر.

 

 

وكان محمد عبده قد كشف عن ذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

 

كشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

 

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده 

محمد عبده، الملقب بـ "فنان العرب"، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.

 

 

محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

بيدفع كويس.. كريم فهمي يكشف سر مشاركته في برنامج رامز جلال

أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان

كريم فهمي: لا أحب ارتداء ثوب الفضيلة وأكره المجاهرة بالمعصية

ذكرى ميلاد حسام الدين مصطفى.. سافر إلى أمريكا للدراسة وهذه أبرز أعماله

ذكرى ميلاد فردوس محمد.. مأساة أشهر أمهات السينما المصرية

بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

ترشيحاتنا

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

من التليفون .. أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد

اذهب للمستشفى فورا.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم|فيديو

جيش الاحتلال يستهدف حزب الله.. ونتنياهو: سننتصر في غزة

أول تعليق من محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان

للمرة الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل ترفض دخول مفوض الأونروا إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

فيديو

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ