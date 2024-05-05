أول تعليق من محمد عبده بعد إصابته بمرض السرطان

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان.

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله، بفضل الله أنا كويس، وأنا في مرحلة التعافي بحول الله، وكان واجب عليا أحضر جنازة الأمير بدر، لكن أرسلت ابني بدر يعزي لأني ما قدرت أسافر.

وكان محمد عبده قد كشف عن ذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

كشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده

محمد عبده، الملقب بـ "فنان العرب"، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.