اقبال ضعيف على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت.. خاص.. صور

شهد حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان ، أمس في الكويت حضورا جماهيريا ضعيفا .

وحصل صدى البلد على العديد من الصور للعديد من الاماكن الفارغة اثناء الحفل حيث لم يحضر عددا كبيرا من الجمهور بسبب التنظيم السئ.

واحيا المطرب تامر عاشور حفل غنائى امس على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

حفلات تامر عاشور

وأحيا مؤخرا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

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