عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اقبال ضعيف على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت.. خاص.. صور

تامر عاشور
تامر عاشور

شهد حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان ، أمس في الكويت حضورا جماهيريا ضعيفا .

وحصل صدى البلد على العديد من الصور للعديد من الاماكن الفارغة اثناء الحفل حيث لم يحضر عددا كبيرا من الجمهور بسبب التنظيم السئ.

 

واحيا المطرب تامر عاشور حفل غنائى امس  على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.
حفلات تامر عاشور

وأحيا مؤخرا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

 

 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

IMG_7524
IMG_7524
IMG_7525
IMG_7525
تامر عاشور بهاء سلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

13.7 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لـ مصر عبر 5 مصادر خلال 2024

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

موضوعات متعلقة

كريم فهمي: ماكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية

في عيد ميلاد أديل .. تعرف على أسرار نجوميتها

ذكرى ميلاد جورج أبيض..رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين

محمد رمضان: انتظروني في لبنان بأقوى حفلة

تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلم ري ستارت

تفاصيل حفل محمد رمضان في لبنان | أغسطس المقبل

عايز كدا .. غادة إبراهيم تشارك في مسرحية جديدة

آمال ماهر: لا أنام بسبب حفلي في جدة والجمهور السعودي يستحق

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: قصف بلدية كريات شمونة أدي لتدمير عدة منازل

البابا تواضروس يتلقى تهنئة آباء وأبناء الكنيسة بعيد القيامة .. صور

اقبال ضعيف على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت.. خاص.. صور

رايات حمراء على الشواطئ.. ماذا يحدث بشم النسيم؟

جيش الاحتلال: إطلاق 65 صاروخا من جنوبي لبنان على شمال إسرائيل

خسائر فادحة في حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر بغزة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ