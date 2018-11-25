نجل توفيق الدقن: والدي مكنش بيقولنا إيفهات في البيت.. فيديو

قال المستشار ماضي توفيق الدقن نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين، إن والده كان يتعامل كأي أب بشكل طبيعي ويحافظ على مسؤوليته، و"مكنش بيقول أفيهات في البيت".





وأضاف خلال مقابلة في برنامج " السفيرة عزيزة" على قناة "DMC"، أن قرار إنشاء جمعية أبناء الفنانين الهدف منه الحفاظ على حقوق الأداء العلني مقابل إذاعة وبث الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه أثار موضوع ضرورة حماية تلك الحقوق خلال لقاء مع نقيب الممثليين د. أشرف ذكي، وأوضح أنه عرض وجود ملزمة بها قوانين الحماية الفكرية لتدرس.





وأكد أن هذا المشروع قومي لأنه سيدر أرباحا لمصر إضافة إلى أنه يهدف لحماية التراث.