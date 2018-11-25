ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وكيل محلية النواب: صقور الجيش والشرطة وضعوا الدول الداعمة للإرهاب فى مأزق

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
فريدة محمد
أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب حماة الوطن، أن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة لصقور الجيش والشرطة بصفة عامة ومن بواسل العملية سيناء 2018 بصفة خاصة فى إحباط المخططات الإرهابية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية لم تهزم وتهز الخلايا الإرهابية داخل مصر فقط، ولكنها وضعت الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين فى مأزق وأربكت مخططاتهم الإجرامية الخبيثة لاسقاط الدولة المصرية.

وقال "عبد الواحد " فى بيان له أصدره اليوم مصر بفضل القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والتفاف الشعب المصرى كله حوله وحول الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لن تسقط ابدا وان اى دولة او جماعة لن تهزم مصر أبدا.

وأكد  أن الإرهاب والإرهابيين وجميع الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها سوف تخسر كل شيء، لأن المصريين على مر التاريخ كانت أرضهم مقبرة لكل الغزاة على مر التاريخ وستكون مقبرة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد اتهامها بدعم الإرهاب.. قطر تبحث عن طريقة جديدة لتزويد حماس بالأموال

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

مميزات جبارة.. الواتس اب يخرج في ثوب جديد

إيهاب جلال يوصي بطل ليبيا بالتعاقد مع مدرب الأهلي السابق

استياء في الأهلي بسبب الحملة ضد الخماسي

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

غضب عارم في الإسماعيلي من عصام الحضري بعد هروبه من رحلة بروندي

جون أنطوي يسجل هاتريك فى مرمى إنبى ويتقدم للمقاصة بالهدف الرابع.. فيديو

شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية

تعليق صادم لـ الحضري عقب أزمته مع الإسماعيلي وقرب رحيله

أهالي ضحايا معدية المنوفية يتسلمون جثث ذويهم لدفنها بقرية بشتامي

متحدث العاصمة الإدارية: مصر تدخل عصر ناطحات السحاب .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

فيديو

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو
شاهد .. فيلم تسجيلى للإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية
جون أنطوي يسجل هاتريك فى مرمى إنبى ويتقدم للمقاصة بالهدف الرابع.. فيديو
أنطوى يضيف الثالث للمقاصة وحمدي فتحي يتعادل فى 3 دقائق.. فيديو
فيديوجراف.. مظاهرات العمال تهدد النظام الإيراني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟