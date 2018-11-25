وكيل محلية النواب: صقور الجيش والشرطة وضعوا الدول الداعمة للإرهاب فى مأزق

أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب حماة الوطن، أن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة لصقور الجيش والشرطة بصفة عامة ومن بواسل العملية سيناء 2018 بصفة خاصة فى إحباط المخططات الإرهابية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية لم تهزم وتهز الخلايا الإرهابية داخل مصر فقط، ولكنها وضعت الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين فى مأزق وأربكت مخططاتهم الإجرامية الخبيثة لاسقاط الدولة المصرية.



وقال "عبد الواحد " فى بيان له أصدره اليوم مصر بفضل القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والتفاف الشعب المصرى كله حوله وحول الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لن تسقط ابدا وان اى دولة او جماعة لن تهزم مصر أبدا.



وأكد أن الإرهاب والإرهابيين وجميع الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها سوف تخسر كل شيء، لأن المصريين على مر التاريخ كانت أرضهم مقبرة لكل الغزاة على مر التاريخ وستكون مقبرة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.