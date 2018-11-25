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عمرو طلعت: القيادة السياسية تدرك أهمية الاتصالات في تحقيق التنمية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تدشين معرض القاهرة الدولي للاتصالات بداية إيجابية، لافتًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بهذا المعرض في دورته الثانية والعشرين.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن حضور الرئيس السيسي افتتاح المعرض يعتبر رسالة قوية تعبر عن إدراك القيادة السياسية بأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا كمًّا وكيفًا من قِبل الشركات المشاركة في المعرض من حيث أحجامها واهتماماتها وكذلك التنوع في جنسيات الشركات المشاركة، لافتًا إلى أن هناك العديد من المبادرات أطلقها الرئيس السيسي اليوم أهمها مبادرة تعليم 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على الألعاب الرقمية في خلال 3 سنوات.

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