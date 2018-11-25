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رياضة

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أنهى الرجاء البيضاوي بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، المباراة التي جمعته بفريق فيتا كلوب الكونغولي بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد الخامس في إطار مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية

سجل سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء المغربي الهدف في الدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق تسديدة رائعة على يمين الحارس خدع بها جميع لاعبي فيتا كلوب الكونغولي.

ثم أضاف رحيمي، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة رائعة على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء؛ خدع بها جميع لاعبي فيتا كلوب الكونغولي.

وسجل محمود بن حليب الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 63 ليفوز الرجاء البيضاوي بثلاثية نظيفة ويؤمن نتيجة مباراة العودة المقرر إقامتها في جمهورية الكونغو على أرض فيتا كلوب لحسم اللقب الأفريقي.
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