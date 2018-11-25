جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

أنهى الرجاء البيضاوي بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، المباراة التي جمعته بفريق فيتا كلوب الكونغولي بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد الخامس في إطار مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية .





سجل سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء المغربي الهدف في الدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق تسديدة رائعة على يمين الحارس خدع بها جميع لاعبي فيتا كلوب الكونغولي.





ثم أضاف رحيمي، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة رائعة على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء؛ خدع بها جميع لاعبي فيتا كلوب الكونغولي.



