موجز الأخبار.. السيسي يتجول في المؤتمر العربي للثروة المعدنية.. ومدينة أمريكية تطلب المواطنين بـ10 آلاف دولار شهريا









نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه؛ يقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.وكان من أبرز الأخبار، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر العربي للثروة المعدنية، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلًا عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتي فوسفات مصر وإنبي، حيث اطلع على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.ونشر الموقع أيضًا، خبر حول طلب مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والتي تحاول جذب أشخاص للعيش بها، مُقابل 10 آلاف دولار ومنزل وحياة كريمة، لتعزيز اقتصادها بعد أن هجرها قطاع كبير من سكانها.