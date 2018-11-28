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رياضة

البطولة العربية.. النصر يسعى للثأر من مولودية الجزائر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق النصر السعودي، ضيفًا على نظيره مولودية الجزائر، بملعب "الخامس يوليو"، ضمن إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية".

ويسعى فريق العالمي في مباراة اليوم، للثأر من مولودية الجزائر الذي خسر أمامه في لقاء الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.

وكان النصر تأهل إلى الدور الـ 16 بعدما أطاح بـ الجزيرة الإماراتي، بينما تأهل مولودية الجزائر على حساب فريق الرفاع البحريني.

وكان مولودية الجزائر، حقق الفوز على النصر السعودي، بنتيجة 1-0، بملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في مباراة الذهاب.
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