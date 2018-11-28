صور فريال مخدوم بعد العمرة تثير ضجة على إنستجرام

أثارت "فريال مخدوم" زوجة أمير اقبال خان الملاكم البريطاني المحترف المسلم، والبطل العالمي السابق للوزن الخفيف في الفترة من 2009 إلى 2012، الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث اعتبرها الكثيرون مثالًا سيئًا للمسلمين، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل نصًا.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الكثيرين اعتبروا فريال مخدوم، تستهزئ عبر صورها الغريبة، وأنها "مسلمة سيئة" بعد ظهورها على سجادة حمراء بعد أيام فقط من زيارة لبيت الله الحرام.



وقد انتقد فريال مخدوم المتابعون على المواقع الاجتماعية متهمين إياها بأنها لاتظهر اتساقًا نفسيًا فيما تقوم به.



وظهرت فريال مخدوم البالغة من العمر 27 عاما بملابس سهرة واحتفال سوداء مكشوفة الساق، هي وزوجها أمير خان في احتفالية لمجلة ok الإنجليزية .



وعلق أحد الأشخاص قائلًا: 'في أحد الأيام في منزل الله ترتدي الحجاب وبعدها بقليل ترتدي ملابس السهرة".



لكن في الوقت الذي أغرقت فيه فريال بتعليقات سلبية ، أكد آخرون على ترك تعليقات إيجابية دفاعًا عنها، معتبرين أن هذه الأمور بينها وبين الله، وأنها وما أقدمت عليه تصرفها الخاص.



وشابت علاقتهما (أمير وفريال )شائعات عن الخيانة الزوجية وافترقا قليلا العام الماضي، بينما كانت فريال حاملًا.



وكان أمير ، الذي تبلغ قيمته كملاكم 23 مليون جنيه إسترليني ، قد أعلن عن انفصاله عن زوجته في أغسطس 2017 في تغريدة كتب بها: " وافقت أنا وزوجتي فريال على الانفصال. أتمنى لها كل خير"، لكنه عاد مؤخرًا وردّها ثانيًا، بعد أن حل خلافاتهما.