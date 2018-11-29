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رياضة

ميلان يقلب تأخرة لفوز مثير بخماسية علي ديديلانجي اللوكسمبرجي فى الدوري الأوروبي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق ميلان فوزًا مثيرًا على ضيفه ديرلانجي لوكسمبرجي بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وتقدم ميلان أولًا عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، بعد تمريرة مهدها له الإسباني جونزالو هيجواين داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة فشل الحارس في التعامل معها لتسكن الشباك.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول نجح ستولز من تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معدلًا النتيجة.

وسجل الفريق الضيف الهدف الثاني عن طريق توربيل في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، قبل أن يدرك الميلان هدف التعادل بطريقة عكسية من عرضية غير المدافع ستاليفو طريقها لتسكن شباك فريقه، في الدقيقة 66، وبعد 4 دقائق تقدم ميلان بفضل تسديدة أرضية زاحفة من التركي هاكان، ثم احرز الميلان هدفين متتاليين في الدقيقتين 78 و 80 من عمر المباراة .

ليرفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن الصدارة بعد فوز ريال بيتيس على أولمبياكوس بهدف نظيف، حيث يحسم الروسونيري بطاقة التأهل من الأراضي اليونانية.
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