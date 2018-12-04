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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفدًا من البنك الأهلي لبحث سبل التعاون

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:24 م
محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأهلي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، ضم الوفد عددًا من القيادات بالبنك، بحضور المستشار المالي لرئيس الجامعة .

واستعرض اللقاء الخدمات التي يقدمها البنك للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص عددًا من ماكينات الصرف الآلي لإجراء عمليات السحب والإيداع بسهولة داخل عدد من الأماكن الحيوية بالجامعة، هذا بالإضافة إتاحة خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني.

فيما قام الدكتور منصور حسن خلال اللقاء بعرض نبذه تفصيلية عن الجامعة وما تضمه من كليات ووحدات على مستوى عالي من التقدم والحداثة، كما تناول خلال اللقاء التعريف بما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية خاصة، وما تستقبله من عدد كبير من الطلاب الوافدين سنويًا من مختلف البلدان العربية.
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