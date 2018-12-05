اختتام الدورة الرياضية الثالثة لمستشاري النيابة الإدارية.. صور

اختتمت فعاليات الدورة الرياضية الثالثة لكرة القدم لمستشاري النيابة الإدارية، التي أقيمت بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، بحضور المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى، والمستشار الدكتور الشافعى صالح سكرتير عام النادى، وأعضاء مجلس إدارة النادى.





وتوج فريق الملكي بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف، وجاء فريق المنصورة فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.





وسلم المستشار عبدالله قنديل، كأس الدورة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للثلاث فرق الأولى.





وفى كلمته أوضح المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة النادى ان الدورة الرياضية أجريت فى جو من الالفة والمحبة فى إطار من الروح الرياضية بين جميع الفرق المشاركة .



