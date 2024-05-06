مقـ.تل وإصابة 40 شخصا في هجوم أوكراني بالمسيرات على بيلجورود الروسية

أعلنت سلطات بيلجورود الإقليمية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين في هجوم طائرة بدون طيار أوكرانية، في هجوم بطائرات مسيّرة متفجّرة في منطقة بيلجورود الروسية المحاذية لأوكرانيا والمستهدفة بانتظام بضربات أوكرانية، حسبما قال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال جلادكوف على تلجرام "هوجمت شاحنتان صغيرتان (...) كانتا تقلّان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة، من قبل الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرات انتحارية»، مضيفاً «توفي ستة أشخاص (...) وأُصيب 35 شخصاً بينهم طفلان يعانيان جروحاً سطحية".

وعلى الجانب الآخر، قالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.

وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق تليجرام أنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.