نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال الإصلاح الجارية لهبوط الصرف الصحي ، الذى وقع بمنطقة العطور بمدينة الحوامدية.

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح استمع النائب لمخطط الأعمال من مسؤولي شركة مياه الجيزة والشركة المنفذة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة الدورية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول المحددة دون تأخير ورفع كفاءة وإعادة تمهيد الطريق لفتحه أمام حركة المارة والمركبات بصورته الطبيعية.

كما تابع نائب المحافظ، انتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لمدينة الحوامدية ، مشددا على الإسراع في معدلات الانجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وعقد الشهابي، اجتماعا مع مسؤولي المدينة لمتابعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق المدينة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.