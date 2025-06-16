ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى إحدى الصيدليات بمطروح

أعلنت مديرية التموين بمطروح قيام حملة على إحدى الصيدليات والتى تمكنت من ضبط كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية وتم إجراء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح انه بناء على شكوي واردة لنا من أحد المواطنين تفيد بشراء دواء من أحدي الصيدليات بمدينة مرسي مطروح وأن تاريخ الصلاحية تم طمسه.

وأضافت بناء علي توجيهات محافظ مطروح بتكثيف الرقابة علي كافة الأنشطة.

وعليه تم إعداد حملة بالاشتراك مع مفتشي هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين للفحص.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من صحة الشكوي وضبط أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تم طمس التاريخ المدون عليها لانتهاء فترة الصلاحية وتم مصادرة الأدوية واتخاذ اللازم قانونا.



من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنطلاق أولى أيام ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة ،يرافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة بمجمع مدارس أبو بكر الصديق ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكاوى مع أداء عدد (2923) طالب وطالبة الامتحانات أمام 14 لجنة بالمحافظة، و الاطمئنان على توافر أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات والتنسيق التام بين كافة الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق.

حيث بدأت اليوم في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد ،وذلك مع تأمين طبى وشرطى . واطمأن المحافظ على فتح اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن و اتخاذ كافة الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير الأمتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتذليل أي عقبات على الفور ،وتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية ،والعمل على حلها للخروج بأجواء امتحانات هادئة ،و توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وشدد المحافظ على المتابعه المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة والاقامة الجيدة للمراقبين مع تخصيص عدد 18 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات، وأعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.