التحقيق مع المتهمين بسرقة هاتف صحفي فلسطيني

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بسرقة هاتف محمول الصحفي الفلسطيني اثناء سيره بمصر الجديدة ، واستعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقه هاتفه المحمول حال إستقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام ، والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية" .

واعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما عاطل له معلومات جنائية "سيئ النية" ، تم ضبطه وأرشد عن الهاتف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.