ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديا.. اليوم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، أمام وادي دجلة والتي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة رمضان السيد خوض هذه المباراة الودية لمنح الفرصة للعديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد ٢٣ نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب مدن غرب مصر.. صور

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

إصابة 8 تلاميذ في انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري القباري بالإسكندرية

القبض على عاطل اعتدى على طفل وصوره عاريا بالمنوفية

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

الأرصاد تحذر الصيادين من اضطراب الملاحة البحرية لمدة 3 أيام.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

ضعي لبان الدكر المطحون على بشرتك 35 دقيقة ولاحظي ما سيحدث

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

رقم صادم.. تعرف على قيمة فاتورة صيانة استاد القاهرة.. فيديو

الاستعلامات عن فستان رانيا يوسف: عرض الصورة كاملة من مختلف جوانبها أساس المهنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

فيديو

شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن
الوزراء ينفى خصومات المعلمين.. أبرز أخبار الصحف الصادرة اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو
باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟