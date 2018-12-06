منع السكوتر الكهربائي من شوارع العاصمة الإسبانية مدريد

أعلن المسؤولون بالعاصمة الاسبانية مدريد عن رفض منح رخصة لثلاث شركات خاصة بالسكوتر الكهربائي ومنحها 72 ساعة لإزالة السكوتر الخاصة بها من شوارع المدينة.



وبررت المدينة هذه الخطوة على أساس أن هذه الشركات لم تقم بما يكفي من إبلاغ الناس بقواعد استخدام هذه الدراجة الصغيرة التي تدار بالقدم، كما أنها وزعت السكوتر الكهربائي في أنحاء العاصمة بدون الحصول على ترخيص رسمي، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري.

