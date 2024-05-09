افتتاح برج تبريد جديد بمصنع سكر أرمنت بالأقصر.. اليوم

يفتتح اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، اليوم الخميس ، برج التبريد الجديد بمصنع السكر بمدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة بحضور كلا من كيميائي صلاح عمر مصطفى العضو المنتدب لصناعة السكر

واللواء ياسر نوير رئيس قطاع مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والكيميائي هيمن إبراهيم أحمد رئيس قطاعات البيئة والسلامة والمهندس عادل عبد السميع رئيس قطاعات المشروعات

والدكتور إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب للصناعات التحويلية .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

وياتى الافتتاح تأكيدا لالتزام شركة السكر والصناعات التكاملية بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية فقد اقتضت الضرورة لإنشاء برج تبريد جديد بطاقة 4 آلاف م س بهدف خفض درجة حرارة مياه التبريد بالمصنع من 34 م إلى 28 م.