عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح برج تبريد جديد بمصنع سكر أرمنت بالأقصر.. اليوم

صدى البلد

يفتتح  اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ،  اليوم الخميس ، برج التبريد الجديد بمصنع السكر بمدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة بحضور كلا من كيميائي صلاح عمر مصطفى العضو المنتدب لصناعة السكر
واللواء ياسر نوير رئيس قطاع مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والكيميائي هيمن إبراهيم أحمد رئيس قطاعات البيئة والسلامة والمهندس عادل عبد السميع رئيس قطاعات المشروعات
والدكتور  إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب للصناعات التحويلية .

يأتي ذلك فى إطار  توجيهات القيادة السياسية للمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

حملة إزالة شغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج

وياتى  الافتتاح تأكيدا لالتزام شركة السكر والصناعات التكاملية بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية فقد اقتضت الضرورة لإنشاء برج تبريد جديد بطاقة 4 آلاف م س بهدف خفض درجة حرارة مياه التبريد بالمصنع من 34 م إلى 28 م.

 

الأقصر التقنيات الحديثة التبريد خفض درجة حرارة شركة السكر والصناعات التكاملية شركة السكر قانون حماية نهر النيل محافظة الاقصر مدينة ارمنت معالجة مياه الصرف مياه الصرف الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

حرارة قاسية اليوم.. والأرصاد تُصدر تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على تهديد بايدن بمنع الدعم العسكري لإسرائيل

بعد العاصفة الأخيرة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

دعاء اليوم الأول من ذي القعدة.. لو همومك ديون أو امتحان ردد 6 أدعية

السعودية.. وفاة والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز |ميعاد الصلاة

وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة

إمام عاشور يعلق على عودة غزل المحلة للدوري الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

بعد سحب أسترازينكا.. فايزر توقف تجارب هذا العقار بأمريكا نتيجة وفاة طفل

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في أمريكا| شاهد

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-