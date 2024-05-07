رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بحضور الأستاذ الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي؛ بالتعاون مع جامعتي عين شمس والمنيا والتي ستنطلق يوم 29 يونيو القادم.

واعتمد أعضاء المجلس تشكيل كنترول الامتحانات، فيما شهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بانتظام الدراسة في كليات التعليم المدمج بالجامعة.