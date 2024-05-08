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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالة شغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مدينة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة  الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .
 

و استهدفت الحملة مناطق ابوالجود، وميدان الملك عبدالله، و المستشفى العام، و نطاق معديه الاهالي.


وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣  محضر إشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، و ٦ محاضر نظافة عامة، و ١١ محضر مضبوطات متنوعة، و ٣٢ محضر إزالات إدارية.

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يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.
 

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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