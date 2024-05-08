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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الإدارة بأول أيام الامتحانات

صدى البلد

تفقد صباح اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعضاً من مدارس إدارة الأقصر التعليمية لمتابعة سير امتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية.

 

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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شملت الجولة مدارس أبو الحجاج الإبتدائية، وادي الملكات الإبتدائية، وخالد بن الوليد الثانوية.

كما اطمأن خالد على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد خالد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

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