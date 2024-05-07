تكريم رئيس جامعة الأقصر خلال احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي

شهدت احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بعنوان "الوعى مسئولية مجتمعية" التي أقيمت بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت شعار بالوعى مصر بتتغير للأفضل برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تكريم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وذلك تقديرًا لجهود الجامعة فى تنفيذ برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية.

وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد الوزير للمجتمع المدنى نائبًا عن الوزيرة والدكتور علاء رزق رئيس مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى والفنان طارق الدسوقى والفنانة سميرة عبدالعزيز والدكتورة ساميه أبوالنصر منسق عام برنامج وعى والدكتورة حنان عايد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ممثلا عن رؤساء الجامعات التى شاركت فى تنفيذ ندوات برنامج وعى والدكتورة منى أمين مستشار برنامج وعى بوزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال هذه الاحتفالية تم عرض فيلم عن الحصاد تضمن جهود الجامعات فى برنامج "وعى" ومنها جامعة الأقصر، كما كرمت وزارة التضامن الاجتماعي، د. إيمان رجب، رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، ومنتصر السعيد.