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رياضة

جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن التحكيم يحتاج لإصلاح يومي حتى في عدم وجود مشاكل.

وأضاف الغندور، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإصلاح في التحكيم موجود منذ بداية الموسم حتى نهايته.

وأشار إلى أن حكام الذين يديرون مباريات كأس العالم يحدث معهم إصلاح خلال منافسات البطولة ويتم عرض الأخطاء ويتم إسداء النصيحة للجميع.

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