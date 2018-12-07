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حوادث

مدير المنطقة الأثرية ينفي تصوير دنماركي وصديقته فيديو إباحيا أعلى الهرم

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
نفت مصادر بالمنطقة الأثرية التقاط صور أو تصوير مقطع الفيديو الإباحي المتداول لمصور دنماركي وصديقته أعلى الهرم الأكبر.

وأشارت المصادر إلى أن أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم أكد عدم صحة الصور والفيديو وأنه تم عرضهم على فنيين مختصين وأكدوا أنها غير حقيقية.

وأضاف محي الدين أن المنطقة يتم إغلاقها منذ الخامسة مساء وحتى السابعة من صباح اليوم التالي وتنتشر بها الخدمات الأمنية بشكل مكثف ولا يمكن لأحد التسلل من خلالها.
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