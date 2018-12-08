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مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
شمس يونس
تابع اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعمال ربط الخطوط الجديدة بقطر 500 م و600 م بمحطتى الأقصر الشرقية والغربية، حيث استمر العمل طوال الليل وحتى السابعة من صباح اليوم وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين فى الموعد المحدد لها.

وأشرف على سير العمل المهندس محمد عويس مدير عام المياه والمهندس أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر والمهندس عاطف النجار مدير إدارة المشروعات والمهندس رجب عبد النبى مدير محطتى الأقصر والطيب حسين رئيس شبكة جنوب وأدى العمل عدد من الفنيين وعمال التشغيل والصيانة والعمال المدربين بمحطتى الأقصر وعدد من الفنيين والسائقين من إدارة الطود بإشراف الأستاذ نجار أحمد الصغير مدير الإدارة.
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ربط الخطوط الجديدة بالمحطتين الشرقية والغربية .. صور
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