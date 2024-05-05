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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة أخرين، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شهيد ارتقى وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين ومحور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وأضافت أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ميناء الصيادين ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وصوب شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي النصيرات، استشهد فلسطيني في قصف طائرات الاحتلال على المدنيين في المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة الزوايدة وسط قطاع، كما واستهدفت أرضي زراعية على شارع صلاح الدين قرب مصنع شومر شمال مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتفع عدد الجرحى في القصف الذي استهدف منزلا لعائلة الشاعر في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 5 إصابات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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