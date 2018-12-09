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أخبار البلد

الزراعة: إصدار تصاريح إنشاء 25 حديقة فاكهة بـ 3 محافظات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا يفيد بإجراء مهندسي الإدارة 7 معاينات إحلال وتجديد لحدائق فاكهة بمحافظات (المنيا – الجيزة – بني سويف) بمساحة إجمالية قدرها 27 فدانا و6 قراريط و17 سهما بكافة محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين بكافة المحافظات، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت التقرير إتمام المهندسين معاينات لإصدار تصاريح إنشاء 25 حديقة فاكهة ومزارع بمحافظات (الإسكندرية – الغربية – الشرقية) بإجمالى مساحة 10 أفدنة و9 قراريط، بالإضافة إلى عقد ندوة عن تقليم العنب، وندوة عن تطوير ورعاية مزارع الموالح في الوجه البحري.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم المرور على زراعات الفاكهة ومتابعة الأعمال بمحافظة القليوبية ، ومحافظة كفر الشيخ والمنوفية، بالإضافة إلى المرور في مشروع تكويد مزارع الجوافة والفراولة المعدة للتصدير بالبحيرة، والمرور علي حدائق النخيل بمحافظات ( أسيوط – البحيرة – النوبارية ) .
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