الزراعة: إصدار تصاريح إنشاء 25 حديقة فاكهة بـ 3 محافظات

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا يفيد بإجراء مهندسي الإدارة 7 معاينات إحلال وتجديد لحدائق فاكهة بمحافظات (المنيا – الجيزة – بني سويف) بمساحة إجمالية قدرها 27 فدانا و6 قراريط و17 سهما بكافة محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين بكافة المحافظات، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.





وأكدت التقرير إتمام المهندسين معاينات لإصدار تصاريح إنشاء 25 حديقة فاكهة ومزارع بمحافظات (الإسكندرية – الغربية – الشرقية) بإجمالى مساحة 10 أفدنة و9 قراريط، بالإضافة إلى عقد ندوة عن تقليم العنب، وندوة عن تطوير ورعاية مزارع الموالح في الوجه البحري.



