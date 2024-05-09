دلع أولادك.. Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض

بعد الإعلان عن الجيل السادس من iPad Air مع شريحة M2 خلال حدث Let Loose، كشفت Apple أيضًا عن الجيل الرابع من iPad Pro. أهم ما يميز جهاز iPad Pro الجديد هو أنه يأتي مع أحدث شريحة M4 من Apple.

باستخدام عقدة 3 نانومتر من الجيل الثاني، تعمل شريحة M4 على تشغيل iPad Pro من الجيل الرابع، مما يمثل قفزة كبيرة في الأداء والكفاءة.

وبالمقارنة مع سابقتها، M2، فإن M4 تفتخر بوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 1.5 مرة، مع تجربة مهام رسومات بمعدل تحسين ملحوظ يصل إلى 4 أضعاف. ما هو مثير للإعجاب بشكل خاص هو الكفاءة المضاعفة، مما يسمح لـ M4 بتقديم نفس مستوى الأداء مثل M2 ولكن بنصف استهلاك الطاقة. إليك نظرة على المواصفات الأخرى لجهاز iPad Pro 2024.

مواصفات وميزات iPad Pro 2024

يتوفر iPad Pro 2024 في كلا الحجمين 11 بوصة و 13 بوصة، وهو أول طراز iPad Pro من الشركة يتميز بلوحة OLED. توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1000 شمعة باستخدام وضع السطوع العالي (HBM). تأتي كلا الطرازين في خيارات تخزين، مثل 256 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرابايت / 2 تيرابايت.

كما تتوفر إصدارات 1 تيرابايت و 2 تيرابايت أيضًا في خيارات زجاج العرض بنقش نانوي لتقليل التوهج. فيما يتعلق بعمر البطارية، يضم طراز 11 بوصة بطارية بقوة 31.29 وات في الساعة، بينما يضم طراز 13 بوصة سعة أكبر تبلغ 38.99 وات في الساعة. تتضمن عبوة البيع الخاصة بالجهاز شاحن USB-C بقوة 20 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يتميز iPad Pro 2024 بكاميرا أمامية فائقة الاتساع 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية 12 ميجابكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K. الأمان هو الأهم، حيث يوفر Face ID المصادقة السلسة، إلى جانب دقة ماسح LiDAR لتطبيقات الواقع المعزز. يتميز بإعداد رباعي السماعات لتجربة سمعية بصرية محسنة. الجهاز اللوحي الجديد متوافق مع إكسسوارات مثل Apple Pencil Pro الجديد كليًا ولوحة Magic Keyboard. فيما يتعلق بالاتصال، فهو يوفر خيارات مثل USB-C 4 و 5G ودعم eSIM و Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. أخيرًا، يأتي محملاً مسبقًا بنظام iPad OS 17.

يحافظ iPad Pro 2024 على مظهر أنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمك طراز 11 بوصة 5.3 مم فقط ويزن 444 جرام (Wi-Fi) أو 446 جرام (Wi-Fi + 5G)، بينما يبلغ سمك طراز 13 بوصة 5.1 مم فقط ويزن 579 جرامًا (Wi-Fi) أو 582 جرامًا (Wi-Fi + 5G).

سعر iPad Pro 2024

في الولايات المتحدة، تبدأ طرازات iPad Pro (Wi-Fi فقط) مقاس 11 و 13 بوصة من 999 دولارًا و 1299 دولارًا على التوالي. تبلغ تكلفة إصدارات الهاتف الخلوي 200 دولار إضافية. تبلغ تكلفة إصدارات الزجاج بنقش نانوي 100 دولار إضافية.

في أوروبا، تبدأ إصدارات iPad Pro (Wi-Fi فقط) مقاس 11 و 13 بوصة من 1199 يورو و 1449 يورو على التوالي. بالنسبة إلى 5G، يحتاج المشترون إلى إنفاق 250 يورو إضافية و 130 يورو إضافية للزجاج بنقش نانوي.