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فن

أحمد خليل: سعيد بتجربة أشرف عبدالباقي في المسرح

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
شيري نبيل
أكد الفنان أحمد خليل أن الوقوف علي خشبة المسرح يحتاج إلى مجهود كبير حيث إن العمل المسرحي يحتاج إلى تدريبات يومية، بالإضافة إلى أن العرض اليومي أمر مرهق.

وقال في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن "المسرح يمر بانتعاشة قوية سواء كان المسرح الحكومي أو الخاص"، وأضاف: "أنا سعيد بتجربة أشرف عبد الباقي في المسرح لأنها ترسم البسمة على المشاهدين".

يذكر أن آخر أعمال أحمد خليل الدرامية المشاركة في بطولة مسلسل "كأنه إمبارح" أمام أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل، ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وأخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.
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