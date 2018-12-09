أحمد خليل: سعيد بتجربة أشرف عبدالباقي في المسرح

أكد الفنان أحمد خليل أن الوقوف علي خشبة المسرح يحتاج إلى مجهود كبير حيث إن العمل المسرحي يحتاج إلى تدريبات يومية، بالإضافة إلى أن العرض اليومي أمر مرهق.





وقال في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن "المسرح يمر بانتعاشة قوية سواء كان المسرح الحكومي أو الخاص"، وأضاف: "أنا سعيد بتجربة أشرف عبد الباقي في المسرح لأنها ترسم البسمة على المشاهدين".



