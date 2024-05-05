القمص موسى إبراهيم: المصريون من جميع الأطياف يتشاركون في الأعياد

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأورثوذكسية، أن المصريين من كافة الأطياف من المسلمين والمسيحيين يتشاركون في الأعياد منها عيد القيامة المجيد.

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن الجميع من قيادات الدولة حاضرة في ملحمة مصرية وطنية خالصة من أجل المشاركة في عيد القيامة المجيد".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأورثوذكسية، أن مفهوم العيد هو شكل من أشكال التأكيد على علاقة الإنسان بالله، مؤكدا أن الإنسان هو المخلوق الذي خلقه الله للعبادة.