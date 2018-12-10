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حوادث

ضبط مدير مطحن لاستيلائه على 93 طن دقيق مدعم وبيعهم فى السوق السوداء

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز، كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية لتلاعبه فى أرصدة الدقيق، واستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، قدرها 93,250 طن وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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