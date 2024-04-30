شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة

كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عن أن مصر لديها خبرات متراكمة وقادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة.

وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أننا نحتاج ضمانات دولية حتى لا تقوم إسرائيل بعد انتهاء الهدنة بممارسة الضغوط على الفلسطينيين ودخول غزة مجددا.

وأضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المنظومة الدولية كلها اهتزت وتعرضت للضرب في مصداقيتها في أحداث غزة طالما ظلمت امريكا تمتلك حق الفيتو ولدينا قراءة لما تقوم به امريكا.

وأشار إلى أنه حينما اتخذت محكمة العدل الدولية قرارات وتنتقل لمجلس الامن امريكا تستخدم سلطاتها لوقف القرارات.