ميار شريف تصعد إلى ربع نهائي بطولة كتالونيا للتنس بمنافسات الزوجي

صعدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، رفقة البولندية كاتارزينا بيتر إلى الدور الربع النهائي ببطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة، ذات 125 نقطة، بمنافسات زوجي السيدات.

جاء ذلك عقب فوز الثنائي المصري والبولندي على زوجي أمريكي وإندونيسي بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4 في مباراة الدور الأول والـ16 والتي أقيمت اليوم واستغرقت ساعة و14 دقيقة.

وفي منافسات فردي سيدات، تواجه ميار شريف، المصنفة رقم 72 عالميًا، غدًا الأربعاء، البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة رقم 109 عالميًا، بالدور الأول 32.

وتقام البطولة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى الخامس من مايو.