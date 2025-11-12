قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
بالصور

طرق آمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل.. حلول فعالة

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
آية التيجي

يعاني الكثير من الأسر من انتشار الناموس داخل المنازل، ما يسبب إزعاجًا كبيرًا وتهديدًا لصحة أفراد الأسرة، خاصة مع احتمالية نقل بعض الحشرات للأمراض. 

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

وفي هذا التقرير نستعرض طرقًا آمنة وفعّالة للتخلّص من الناموس داخل المنزل، وفقًا لما نشر في مجلة Real Simple، ومن أبرزها ما يلي :

ـ منع دخول الناموس للمنزل:

تركيب شبكات للحشرات على النوافذ والأبواب والتأكد من سلامتها.

تشغيل المراوح أو التكييف لأن الناموس ينشط في الأجواء الدافئة والرطبة.

الحفاظ على إغلاق النوافذ في ساعات الذروة خاصة عند الغروب.

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

ـ التخلص من أماكن تكاثر الناموس:

تفريغ أي أوعية قد تحتوي على مياه راكدة مرة أسبوعيًا، مثل المزهريات وأطباق النباتات.

مسح حواف الأوعية لأن الناموس يضع البيض عليها مباشرة.

إزالة المياه الموجودة حول المنزل أو داخله لتقليل فرص التكاثر.

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

ـ استخدام مبيدات آمنة داخل المنزل:

الاعتماد على مبيدات طائرة مصنّفة للاستخدام المنزلي فقط.

قراءة تعليمات الشركة المصنعة والتأكد من تهوية المكان بعد الاستخدام.

تجنّب وجود الأطفال أثناء الرشّ، واستخدام المنتجات الموصى بها من جهات صحية، وذلك بحسب إرشادات وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي الأميركية MSDH.

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

ـ حلول طبيعية مساعدة لطرد الناموس:

استخدام زيوت طاردة للناموس مثل: اللافندر، الليمون إكاليبتوس، الريحان، والليمون غراس.

تشغيل المروحة لأن الهواء القوي يمنع الناموس من الطيران بسهولة.

وضع نباتات طاردة في غرف المنزل كحل مساعد وليس أساسيًا.

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل


نصائح إضافية يجب الانتباه لها

ـ لا يمكن الاعتماد على حل واحد؛ الدمج بين تنظيف المياه الراكدة والطرق الطبيعية والمبيدات هو الأكثر فعالية.

ـ بعض النباتات الطاردة للناموس تأثيرها ضعيف مقارنة بالطرق العلمية، لذلك دورها تكميلي فقط.

ـ في حالة وجود أطفال أو مرضى حساسية، يجب اختيار منتجات آمنة ومعروفة وتجنّب الأنواع المجهولة.

