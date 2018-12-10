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أخبار العالم

البحرية الروسية ستستلم طائرة برييف بي - 200 برمائية بنهاية عام 2019

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح الميجور جنرال إيجور كوزين قائد الطيران البحري الروسي بأن البحرية الروسية ستستلم طائرة برييف بي -200 البرمائية المخصصة لعمليات الإنقاذ بنهاية عام 2019.

وقال كوتشين ـ في مقابلة أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية - "إنه من المقرر أن نتسلم الطائرة البرمائية برييف بي -200 التي ستستخدم كطائرة انقاذ ومكافحة الحرائق بنهاية العام 2019".

وكشف أيضا أن المروحيات البرمائية لعمليات البحث والإنقاذ سيتم انتاجها لصالح البحرية الروسية في الخطة 2031-2050 ، عندما ستستمر المرحلة الثالثة من تحديث طائرات البحرية الروسية.

تم تصميم الطائرة بي 200 من قبل شركة برييف لصناعة الطائرات والتي تم بناؤها بواسطة شركة ايركوت ، وكلاهما جزء من شركة الطائرات الروسية المتحدة (UAC) ، وبامكان الطائرة استيعاب 12 ألف لتر من المياه ، وقادرة على نقل 42 طنًا من البضائع.
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