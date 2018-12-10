ضبط عاطل بحوزته 15 طربة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.



كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "إبراهيم ع س" 30 سنة - عاطل، وبحوزته 15 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



وتحرر المحضر رقم 12792 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

