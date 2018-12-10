مدبولي يفتتح المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بمشاركة 34 دولة غدا





أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سوف يفتتح غدًا فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجارى ، بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.



وقال الوزير ان هذا المعرض يعد الأول من نوعه في أفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج ، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصًا لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض .



وأضاف نصار أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية .



ولفت الوزير الى ان المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة ، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.



وعلى صعيد آخر اختتم نصار زيارته لمدينة شرم الشيخ والتى شارك خلالها فى فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع الوفد المغربى المشارك بفعاليات المنتدى والذى ضم كل من محسن الجزولى وزير التعاون الافريقى و محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية و احمد التازى سفير المغرب بمصر .



وأوضح نصار ان المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين لتحقيق التكامل الصناعى المشترك وبصفة خاصة فى مجال السيارات والصناعات المغذية لها ، حيث تتوافر لدى المغرب امكانات تصنيعية هائلة فى مجال تصنيع السيارات ، بينما تمتلك مصر قدرات تصنيعية كبيرة فى مجال انتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذى يفتح الباب امام الجانبين للتواجد بمنتجاتهم فى اسواق ثالثة .



واشار الوزير الى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين حيث قامت مصر بإعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس ، منوهًا على أهمية تشكيل الجانب المغربى لعقد اجتماع للمجلس بجانبيه فى أقرب وقت ممكن بهدف احداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين .



كما عقد المهندس عمرو نصار جلسة مباحثات مع حسن حمد ابراهيم وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين .



وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا، مشيرًا إلى ان جيبوتي تعد محورًا تجاريًا ولوجستيا مهما بمنطقة القرن الأفريقي، خاصة أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق أفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر.



وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجستى ونقل الخبرات وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم التدريب اللازم للكوادر الجيبوتية فى مجالات النقل واللوجيستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتمثيل التجارى .



وفى هذا الاطار لفت الوزير الى أنه تم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتى خلال الأسبوع الماضى برئاسة رئيس جهاز التمثيل التجارى لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتى لتكون محورًا تصديرًا مصريًا للسوق الجيبوتية وأسواق دول القرن الأفريقى ودول شرق أفريقيا.



ومن ناحية أخرى تفقد المهندس عمرو نصار معرض الصناعات اليدوية المقام على هامش منتدى الاستثمار فى افريقيا والذى اختتم فعالياته بالأمس بمدينة شرم الشيخ ، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المعروضة وأبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتنمية هذه الصناعات ، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمعرض الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة والذى يقوم بالترويج لخدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز للقطاع الصناعى .

