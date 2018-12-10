أحمد موسى: ممثل قطر في القمة الخليجية أمس جاسوس إيراني

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن دويلة قطر لن تعود إلى مجلس التعاون الخليجي كسابق عهدها قبل أن تنصاع إلى شروط الدول الأربع.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الأمير تميم لم يحضر لأنه لا يستطيع مواجهة قادة الدول الخليجية ويرسل ممثلا عنه معروفا أنه جاسوس لإيران؛ وردد: « مندوب قطر سلطان المريخي جاسوس إيراني».



وأكد موسى، أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات لن تتراجع أبدا عن الشروط التي فرضتها على قطر؛ لتعود مرة أخرى إلى رشدها وتكف عن العمل على هدم الدول العربية.