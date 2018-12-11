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مجلس النواب: بناء الدولة لن يتم إلا بمجهود شعبها

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم بأعضاء مجلس النواب كان مهمًا للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الوزير تحدث عن ملامح توزيع الموازنة العامة للدولة وأكد على سياسة الدولة لخفض الدين العام ولأول مرة تحقق موازنة الدولة فائضًا.

وأشار إلى أن بناء الدولة لا يكون إلا من خلال موازنة تحقق البناء و التنمية والدولة لن تبنى إلا بمجهود وعرق وصبر شعبها.

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