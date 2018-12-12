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تعليم

إعلام القاهرة تخلد ذكرى الصحفي حمدى قنديل في مشروعات التخرج

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن تنظيم مهرجان مشروعات تخرج طلبة قسم الإذاعة والتلفزيون تحت رعاية الدكتور هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.

وأشار أيمن منير مسئول اللجنة الثقافية بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن هذا المهرجان يشارك به طلاب الكلية بالأفلام الوثائقية التى تم تسجيلها مع وجود لفيف من كبار المخرجين والإعلاميين والمسؤولين عن القنوات الأرضية والفضائية لرؤية هذه الأفلام وتقيمها واكتشاف الموهوبين من الطلاب.

وأردف منير بأن المهرجان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة وأنه تم تسميته على اسم الصحفى حمدى قنديل تخليدًا لروحه و نجاحاته الكبيرة فى عالم الصحافة.

وأضاف أن المهرجان سوف يقام اليوم الأربعاء الموافق الثانى عشر من ديسمبر الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى الموجودة بالدور الرابع بمبنى الكلية بإشراف الدكتور هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.

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