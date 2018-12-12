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رياضة

عبدالرحمن مجدي: سببان وراء توديع الإسماعيلي كأس زايد

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
نور عادل
أبدى عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى، بالغ حزنه بعد توديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الستة عشر إثر الخسارة أمام الرجاء البيضاوى بضربات الترجيح.

وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: ”السبب الأول فى الهزيمة هو الإخفاق فى تسجيل أهداف بمواجهة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسماعيلية”.

وواصل: ”ثانى الأسباب تعود لغياب التوفيق والذى ظهر جليا فى ضربات الترجيح التى تم الاحتكام إليها بعد نهاية المباراة بالتعادل”.

وتابع جناح الدراويش: ”قدمنا مواجهة مميزة لاسيما بالشوط الأول وسنحت لنا عدة فرص لحسم المباراة لصالحنا لكن لم نترجمها لأهداف”.

وأنهى حديثه: ”أعتذر لجماهير الإسماعيلى بعد الخسارة وتوديع البطولة لدينا مواجهة بعد أربعة أيام أمام القطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا بالإسماعيلية”.

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