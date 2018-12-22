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أخبار العالم

استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولى ضد داعش من منصبه

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المبعوث الأمريكى للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابى، بريت ماكجورك، استقالته من منصبه.
ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة، دون مزيد من التفاصيل.

وتعتبر استقالة ماكجورك هي ثاني استقالة لمسئول أمني في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قرار سحب القوات الأمريكية العاملة في سوريا، بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

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