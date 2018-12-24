البحوث الإسلامية يوضح حكم دفن الميت ليلا

قال مجمع البحوث الإسلامية إن جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى جواز الدفن ليلًا غير أن الأولى والأفضل هو الدفن نهارًا, لأنه أسهل على متبعي الجنازة ، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه .



وأضاف مجمع البحوث خلال إجابته على سؤال ورد إلى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " قمنا بدفن الميت عقب خروجه من المستشفى ليلًا ولم نستطع الانتظار إلى النهار فهل من إثم بسبب دفنه ليلًا؟ " ، قائلا الإمام البخاري في صحيحه: [باب الدفن بالليل ودفن أبي بكر رضي الله عنه ليلًا] . ثم روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه).



قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: [وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة], وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلًا فقال: (متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فصلى عليه) رواه البخاري والله اعلم.



