ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية يوضح حكم دفن الميت ليلا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية إن جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى جواز الدفن ليلًا غير أن الأولى والأفضل هو الدفن نهارًا, لأنه أسهل على متبعي الجنازة ، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه .

وأضاف مجمع البحوث خلال إجابته على سؤال ورد إلى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " قمنا بدفن الميت عقب خروجه من المستشفى ليلًا ولم نستطع الانتظار إلى النهار فهل من إثم بسبب دفنه ليلًا؟ " ، قائلا الإمام البخاري في صحيحه: [باب الدفن بالليل ودفن أبي بكر رضي الله عنه ليلًا] . ثم روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه).

قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: [وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة], وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلًا فقال: (متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فصلى عليه) رواه البخاري والله اعلم.

ترشيحاتنا

مدافع بدرجة هداف.. 5 معلومات لا تفوتك عن محمود مرعى لاعب الأهلى المنتظر

5 شروط لاستخراج بطاقة إثبات إعاقة

حكمة لجأت إليها رانيا يوسف بعد إطلالتها المثيرة للجدل

تعاون بين مرسيدس وBMW لإنتاج تقنيات سيارة حديثة.. كيف ستكون النتيجة؟

إلغاء حبس جزار الدقي المتهم بذبح كلب وتغريمه 200 جنيه

صدى البلد فى مغامرة داخل مقبرة رئيس القضاة بسقارة.. 60 صورة

المغرب يكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة ذبح سائحتين أوروبيتين

السيسي يتفقد معرض «قصتنا في حرفتنا» .. فيديو

قبلة على يد وفاء عامر من أحد ذوي القدرات الخاصة باحتفالية قادرون باختلاف

خبير فلكي يزف بشرى سارة حول توقعات 2019 .. فيديو

السيسي يشهد فيلم "أول مرة" عن إبداعات ذوي القدرات في العمل.. فيديو

محمد صلاح يفرض حالة من السعادة على مران ليفربول احتفالا بالكريسماس .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة" .. فيديو وصور

تفاصيل نتائج موسم بعثة جامعة شيكاجو في تل ادفو ..صور

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

فيديو

السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو
السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو
متحدو الإعاقة: بنعشقك يا سيسي.. والرئيس: وأنا كمان بحبكوا.. فيديو
متحدو الإعاقة للرئيس: بنحبك وعايزينك معانا كل سنة.. والسيسي: أوعدكم لو أنا عايش .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟